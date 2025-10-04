タレントの千原せいじ（55歳）が10月3日、自身のYouTubeを更新。動画の対談相手に「お前、いじめられっ子やったやろ？」などと発言し、騒動となっていた件について謝罪した。せいじは今年7月、埼玉県戸田市議会の河合ゆうすけ議員と対談。その中で「お前、いじめられっ子やったやろ？」などと発言したことで、炎上状態となっていた。この日、「皆様へ」と題する動画を更新したせいじは「千原せいじです。先だってのニコニコチャン