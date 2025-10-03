株式会社オートバックスセブンは、同社の加盟店である株式会社北日本オートバックスとともに、北海道札幌市に「オートバックス月寒店」および併設店舗を2025年10月1日に新規オープンした。 国道36号線沿いに位置する同店舗は、カー用品販売から車検・整備、車両販売・買取、自動車保険まで幅広いサービスを提供。併設店舗に「オートバックスカーズ月寒店」、「セコハン市場月寒