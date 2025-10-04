今季最終戦の４日ロッテ戦（ＺＯＺＯ）に先発する日本ハムの伊藤大海投手（２８）が３日、自身初の１５勝を挙げ、単独で最多勝をとる決意を示した。「勝ちがつくまで投げる。去年も１４（勝）でしたし、勝って単独で取りたい」と強いこだわりを示した。１５勝となれば球団では０７年のダルビッシュ以来の沢村賞に前進する。今季は既に７項目のうち４項目を満たしており、「最終的にそういう数字もついてきてくればなと思うけど