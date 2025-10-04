ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、４日（同５日）に行われる地区シリーズ第１戦となる敵地・フィリーズ戦の先発に向け、全体練習前にフィラデルフィアの敵地・シチズンズバンクパークで会見に出席した。大谷はフィラデルフィアについての印象を聞かれると、「野球に対して熱量が高いですし、球場の盛り上がりというのは他の球場に比べても素晴らしい熱量があるな」と答え「あとは（名物の）チーズステ