◇サッカー FIFA U-20ワールドカップチリ2025 ナイジェリア3-2サウジアラビア(3日、チリ)サッカーのU-20ワールドカップ第2節が終わり、アジアの3チームが敗退の危機となっています。3日に行われた第2節最終日、ナイジェリアと対戦したグループFのサウジアラビアは1点ビハンドの後半6分中央付近からのロングボールにタラル・ハジ選手が頭で決め同点に追いつきますしかし終了間際、ナイジェリアのクロスをペナルティーエリアで痛恨の