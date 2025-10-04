TBSテレビ、U-NEXT、そしてTBS傘下のクリエイティブスタジオ「THE SEVEN」の3社による初の共同プロジェクト「TBS×U-NEXT×THE SEVEN グローバルプロジェクト」が始動。その第1弾として、累計発行部数300万部を突破した人気漫画『ちるらん 新撰組鎮魂歌』を初めて実写化し、主人公・土方歳三を俳優・山田裕貴が演じることが発表された。【別カット】『ちるらん 新撰組鎮魂歌』原作書影本作は、迫力あるタッチと圧倒的な画力が