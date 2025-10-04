温かい料理を楽しみたい、もしもの防災グッズとして…。家にカセットボンベ（ボンベ）を備蓄している人は多いのではないだろうか。ただし、長い間“眠らせている”なら注意が必要。未使用でも経年劣化し、気付かずに使うとガス漏れや火災の要因になるという。一般社団法人「日本ガス石油機器工業会」の岡本務さんに、家にあるものが安全に使用できるかどうか、見極めるポイントを聞いた。使用期限は“製造から”約7年岡本さんによ