（写真：kouta／PIXTA）【ランキングを見る】2024年結婚年齢ランキングTOP20国から2024年の結婚年齢の確定値が公表されましたので、早速ご紹介したいと思います。結婚年齢に関しては、筆者がこの東洋経済オンラインにてシリーズ掲載するまでは、（コロナ以前までにはなりますが）MONEY PLUSの「『結婚難民』の羅針盤」シリーズで連載していました。当時、筆者が年齢の詳細な分析結果を発表するまでは、なぜか「平均初婚年齢」だけ