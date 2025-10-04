角田は残された時間で結果を残せるか(C)Getty Images2025年のF1シーズンは残り7戦となり、10月5日にはシンガポールGPの決勝が控える。レッドブルグループに所属するドライバーにとって、一際、大きな意味を持つレースになると海外メディアが注目。オーストラリア放送局『FOX SPORTS AUSTRALIA』は、レッドブルの角田裕毅、レーシングブルズのリアム・ローソン、それぞれの去就に関わるグランプリであると見通している。【動画】