大谷とシュワバーの両大砲、どちらがチームを勝利に導くか(C)Getty Images現地時間10月2日、フィリーズの地元紙『The Philadelphia Inquirer』でコラムニストを務めるデビッド・マーフィー氏は、地区シリーズでの対戦が決まったドジャースに関する記事を公開。米大手ブックメーカー『FanDuel』の最新オッズを引用し、「フィリーズはアンダードッグだ、という評価がある。その通りだ」と反応した。【動画】異能の55号！ 二刀流を