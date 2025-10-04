◇りそなＢ２リーグ第１節第２日静岡７２―６２福岡（３日・静岡県武道館）開幕第２戦で、Ｂ２ベルテックス静岡がライジングゼファー福岡を７２―６２で下し、今季初白星を飾った。前日の開幕戦を含めて、昨季から７連敗中だった前年度の西地区王者に雪辱を果たした。昨季のシーズン終盤に加入した元日本代表主将が、観衆を沸かせた。１５年目のシーズンを迎えたＰＧ橋本竜馬（３７）が、チーム２位の１２得点に５アシスト