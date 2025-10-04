ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３日（日本時間４日）、あす４日（同５日）に行われる地区シリーズ第１戦の敵地・フィリーズ戦の先発へ向けて全体練習前に敵地・シチズンズバンクパーク（フィラデルフィア）で行われた会見に出席した。大谷は「すごい楽しみにしてます」とし、「もちろん緊張することもあるとは思いますけど、シーズンこれまでたってきて、また明日プレーできるということにまず喜びを感じてますし、健康な