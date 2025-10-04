お笑いコンビ「ハイヒール」のモモコが、結婚した長男夫妻とのショットを披露した。３日までにインスタグラムで「来年、披露宴をする長男夫婦真夜中市場＋にヘアケア商品で、出演しているめみちゃんにヘアをお願いしたいという事で、食事会をしました」と並んだ写真を投稿。「ヘアやドレス、皆様お世話になります楽しみだねーめみちゃん、わかさん、よろしくお願いします」と期待を寄せ、女優の南果歩やモデルの前田典