きょう4日(土)は、西日本〜東日本にかけて広く傘の出番となるでしょう。西日本を中心に激しい雨や雷雨となる所があり、土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。関東や東北南部は昼頃から、本降りの雨となる所がありそうです。予想最高気温は、西日本はきのうより高い所が多いでしょう。東日本は25℃に届かない所が多く、日中も羽織るものを持っておくと安心です。一方、北日本は晴れる所が多く、季節外れの暑さとなるでし