◇セ・リーグ広島1―6ヤクルト（2025年10月3日マツダ）広島・小園がプロ7年目で初となる首位打者、最高出塁率の2冠をほぼ手中に収めた。今季残り2試合で9打数無安打でも2位の巨人・泉口を下回ることはなく安泰だった打率に加えて、出塁率でもリーグトップに浮上。白い歯がのぞいた。「まだ分からないけど、僕みたいな選手が出塁率のタイトルを獲っていいのかな…と思います。率的には低いので、また次に向けてという感じ