英国発のナチュラルコスメブランドLUSHが、アニメ「スクービー・ドゥー」とコラボレーション。2025年10月2日(木)より全国31店舗と公式オンラインストアで全7種の限定アイテムを発売します。（アプリでは9月29日(月)先行販売）バスボムやシャワージェル、ボディスプレーなど、子どもの頃の冒険心を呼び起こすようなラインナップ。鮮やかな色と香りに包まれて、毎日のバスタイムが楽しくなるコ