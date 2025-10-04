◇パ・リーグオリックス2−10ソフトバンク（2025年10月3日みずほペイペイD）右かかと付近を打撲し、直近4試合を欠場していたオリックス・森が「1番・DH」でスタメン復帰し、3回2死一塁で東浜から右前打を放ってファンを沸かせた。「ここからCSに向けて（調子を）上げていきたい」。打席数確保のため1番起用した岸田監督も、「大丈夫というところは確認できた」とうなずいた。チームは今季6度目の2桁失点でソフトバンク戦5