アメリカの労働省は、3日の午前8時半に9月の雇用統計を発表する予定でしたが、延期しました。10月からの新年度の「つなぎ予算」が成立せず、政府機関の一部が閉鎖され、労働省の統計担当部局が業務を停止していることが原因です。15日に発表予定の消費者物価指数も延期が確実とみられていて、FRBが重視する統計の発表延期が相次ぐことになります。