きのう、宮城県栗原市でキノコ採りをしていた女性がクマに襲われ死亡しました。きのう午後1時半ごろ、宮城県栗原市の栗駒山でキノコ採りをしていた男性から「仲間がクマに襲われている」と通報がありました。クマに襲われたのは栗原市に住む志水春江さん（75）で、顔などから血を流して倒れているところを発見され、その後、死亡が確認されました。キノコ採りしていた男性「倒れた人のハンカチのような物に血がついて落ちていた」