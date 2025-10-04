ダルビッシュ有 PHOTO:Getty Images ＜2025年10月2日（木）（日本時間3日）MLB シカゴ・カブス 対 サンディエゴ・パドレス ＠リグリー・フィールド＞ サンディエゴ・パドレスのダルビッシュ有投手（39）が、ポストシーズン最短となる1回0/3でマウンドを降りた。 現地2日（日本時間3日）、敵地リグレーフィールドで行われたカブスとのワイルドカードシリーズ第3戦に先発したが、わず