学校法人「森友学園」への国有地売却問題で国土交通省は4日までに、この土地のごみ推計量は当時試算された4分の1の約5千トンだったとの調査結果を公表した。多額の撤去費がかかるのを根拠に値引きし売却したが、妥当性が崩れた形だ。