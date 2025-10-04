日産が「横浜F・マリノス」の株式の一部売却を検討していることが分かりました。また、27年度末で車両生産を終了する「追浜工場」の従業員の行き先をめぐる労使協議の開始も明らかになりました。日産は「横浜F・マリノス」の運営会社株のおよそ75%を保有していますが、経営再建にむけ株を手放すかが焦点でした。これをめぐり日産は昨夜、「筆頭株主であり続ける」としつつ、「持続可能性を高めるため、株主構成の強化を検討してい