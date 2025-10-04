ダウ平均は６日続伸、ナスダックは利益確定に押されマイナスに転じる＝米国株概況 きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は６日続伸となった。前日比は、ダウ工業株３０種平均が２３８．５６ドル高の４万６７５８．２８ドル、ナスダック総合指数が６３．５４安の２万２７８０．５１、Ｓ＆Ｐ５００が０．４４高の６７１５．７９。米政府機関閉鎖の影響は限定的にとどまるとの楽観的な見方が広がっており、米株は朝から比較的しっかり