【エルサレム共同】イスラム組織ハマスは3日に声明を出し、イスラエル軍のパレスチナ自治区ガザからの完全撤収などを実現するため人質解放に応じる意向があるとした上で、詳細は仲介者を通じて交渉を開始する用意があると訴えた。