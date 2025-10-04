パラグアイサッカー連盟(APF)は3日、今月10日に日本代表と対戦するパラグアイ代表メンバーを発表した。現在開催中のU-20W杯に招集されていなかった18歳のDFディエゴ・レオン(マンチェスター・U)が初招集。今回招集外となった三笘薫とチームメートの22歳MFディエゴ・ゴメス(ブライトン)、DFオマル・アルデレテ(サンダーランド)ら主力陣が名を連ねた。2007年生まれのD・レオンは今夏、パラグアイの強豪セロ・ポルテーニョからマ