ワールドカードシリーズを2連勝で勝ち抜いたドジャースとフィリーズの地区シリーズは4日（日本時間5日）にフィラデルフィアで第1戦（試合開始は日本時間5日午前7時38分予定）を迎える。3日（同4日）にはシチズンズバンク・パークで前日練習が行われた。練習に先立ち、第1戦に先発する大谷翔平投手（31）が会見に臨んだ。大谷はメジャー8年目でポストシーズン（PS）初登板を迎える。大谷は投手としてフィリーズと対戦したのは今