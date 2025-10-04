◎西武の滝沢は二塁で大引内野守備・走塁コーチからノックを受けていると「もっと高いフライをお願いします。高いので！」と注文。気合を入れたノックの打球は右翼まで飛んでいきました。◎試合開始前に強い雨が降っていた広島市内。マツダスタジアムの室内練習場から傘も差さずに外を歩いて移動したヤクルト・太田裕哉打撃投手兼監督付広報は「全然降ってない！」と謎の強がり。ずぶ濡れですが…。