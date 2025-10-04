楽天は3日、島内宏明外野手（35）に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。今後は未定。楽天一筋14年の島内は11年ドラフト6位で入団。2年目の13年に明大の先輩でもある当時の星野仙一監督に抜てきされて外野のレギュラーに定着し、球団初のリーグ優勝と日本一に貢献した。21年に打点王、22年に最多安打を獲得し、通算1174安打をマーク。今季はキャリア最少の出場5試合で安打はなかった。