◇セ・リーグヤクルト6―1広島（2025年10月3日マツダ）ヤクルトの決勝点は村上のバットから生まれた。初回1死二、三塁で先制の右犠飛。もう少しで柵越えという大飛球に「走者を還す気持ちで打席に立った。最低限打点を取ることができてよかった」。5回の四球で代走を送られて途中交代。4日の広島戦が今季最終戦。今オフのメジャー挑戦を表明しており、国内ラストゲームに向けて「変わらずにやるだけ」と語った。