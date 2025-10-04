巨人の戸郷がCS初勝利で下克上の機運を高める。12日のDeNAとのCSファーストS第2戦（横浜）に先発予定の右腕は川崎市のジャイアンツ球場で調整した。CSは通算5試合で防御率2・37も0勝1敗。6日に宮崎でのフェニックス・リーグ、オリックス戦で調整登板してから向かう大一番に「負けることは考えていない」と闘志を燃やす。昨季はDeNAが3位から日本一を達成。「僕らにそのチャンスがある」と逆襲を誓った。