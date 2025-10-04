◇パ・リーグ西武6―7楽天（2025年10月3日楽天モバイル）西武のルーキー・佐藤太がプロ初の猛打賞と初打点を記録した。2回1死から右前打。7回は先頭で中前打し、2―1の8回1死満塁は走者一掃の中越え3点三塁打で3安打3打点。「狙い球を絞って打っていけたことが良かった」と喜んだ。神奈川大から育成2位で入団し、7月に支配下登録。二遊間を守れて、パンチ力ある打撃も持ち味。「来年は1軍に定着できるように」と見据えた