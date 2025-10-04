◇パ・リーグ楽天7―6西武（2025年10月3日楽天モバイル）4−6の9回に6番手で投げた日当（ひなた）が、2三振を奪って3者凡退。流れを引き寄せプロ初勝利が転がり込み「今年はファームで試行錯誤しながらやって、最後の最後に結果が出たので、凄くうれしい」とお立ち台で声を弾ませた。23年ドラフト3位の20歳は力強い投球が持ち味で将来の守護神候補。初勝利の記念ボールを握りしめ「お父さん、お母さんに感謝の気持ちを伝