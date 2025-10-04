◆近畿学生野球秋季リーグ▽第５節３回戦奈良学園大５―０和歌山大（３日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）近畿学生野球は奈良学園大が和歌山大を５―０で破り、３季連続４７度目のリーグ優勝を決めた。４番の松林克真一塁手（４年）＝履正社＝が２回、決勝打となるリーグ通算６本目の先制ソロ。先発の矢川幸司郎投手（３年）＝日本航空石川＝が９回１安打で完封した。初の明治神宮大会出場を懸け、３１日からの関西地区大学選手権に