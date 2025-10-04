巨人のトレイ・キャベッジ外野手（２８）が「ミスター・オクトーバー」になる。チームはレギュラーシーズンを終え、ここからは下克上日本一を目指す旅路が始まる。３日は休養に充てた助っ人は「プレーオフに進出するためにまずはやってきたので、これからもチームに貢献できるように」とさらなる活躍を誓った。今季は１２３試合に出場して打率２割６分７厘、１７本塁打、５１打点。本塁打と打点はいずれもチームトップの成績で