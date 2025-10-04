巨人・田中将大投手（３６）がＣＳ最終Ｓの阪神戦（甲子園）先発に向け、６日から始まる「みやざきフェニックス・リーグ」で調整を進めることが３日、分かった。９月３０日の中日戦（東京Ｄ）で史上４人目の日米通算２００勝を達成し、阿部監督もＣＳでの先発起用を明言。流動的ではあるが、最短１５日の第１戦での登板も視野に準備を進めていく。山崎、戸郷、横川の先発陣でＣＳ第１ＳのＤｅＮＡ戦（横浜）に挑む阿部巨人。西