フィリーズの主砲カステヤノス、メッツの失態に思わず皮肉米大リーグのメッツは今季、ポストシーズン進出に失敗する屈辱を味わった。昨オフはFAとなっていたフアン・ソト外野手を、総額ベースで史上最高となる15年総額7億6500万ドル（約1147億円＝契約当時）で獲得するなど話題を独占。予想外の結果に、同地区のライバルからは皮肉めいた声が上がっている。メッツは今季、6月中旬までは大リーグ最高勝率を残すなどナ・リーグ東