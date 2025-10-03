本田技研工業株式会社は、コンパクトSUV「VEZEL（ヴェゼル）」を一部改良し、2025年10月3日に発売すると発表した。 今回の改良では、「G」「e:HEV X」「e:HEV X HuNTパッケージ」にHonda CONNECTディスプレーやワイヤレス充電器、ETC2.0車載器をセットにしたメーカーオプションを追加設定し、利便性を強化。また、原材料や物流費の高騰を受け、全国メーカー希望小売価格も改定された。より快