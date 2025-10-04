秋の東京開催が開幕。初日はメイン11RのグリーンチャンネルCを取り上げる。指数1位（85）は（15）レディントン。デビュー以来、芝路線を歩んできたが、今年5月にダートに転向するとオープンで2、3着と連続好走。特に今回と同舞台で相手も強かった2走前アハルテケS2着を高く評価して◎に指名した。指数2位（79）（6）ダノンザボルケーノが○、僅差で▲（1）ウェットシーズンが続く。ともに昇級初戦も当舞台でオール3着以内の戦