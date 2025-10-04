芝クッション値＝9.8＝標準※金曜午前10時含水率＝芝G前13.4％、4角13.3％ダートG前6.8％、4角7.2％※金曜午前8時30分。芝は前開催終了後、傷んだ部分を張り替え全体的に良好な状態。開幕週らしく高速決着が見込まれる。ダートはやや水分を含んでスピードが求められる。