「広島１−６ヤクルト」（３日、マツダスタジアム）ダイヤの原石が、まばゆいばかりの輝きを放った。高卒新人のヤクルト・田中陽翔内野手（１９）が「１番・遊撃」で先発出場し、プロ初の猛打賞をマークした。「ヒットを多く打てたのは良かったと思います」と初々しく笑みを浮かべた。ミート力の高さを披露した。初回は右越え二塁打で出塁。二回は右前打、五回には中前打を放った。高津監督は「バッティングはいい。スイング