「りそなＢリーグ、Ａ東京５６−８１宇都宮」（３日、トヨタアリーナ東京）東京都江東区の臨海部に３日開業した「トヨタアリーナ東京」でＢ１が開幕。昨季王者の宇都宮がエース比江島慎（３５）の１０得点など８１−５６でホームのＡ東京に快勝した。新アリーナは全席完売となり、９５３４人のファンで熱気に包まれた。Ｂリーグは２０１６年にスタートし、昨季は総入場者数が過去最多の４８５万人となった。来年、新たな最上位