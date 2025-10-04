出荷期を迎えた「伊勢原カキ」＝１日、伊勢原市高森「フルーツの里」神奈川県伊勢原市内で柿の収穫作業が始まった。１２月上旬まで出荷される地元産は「伊勢原カキ」として「かながわブランド」に登録されるなどしており、味の良さ、品質の高さに定評がある。ＪＡ湘南果樹部会伊勢原支部カキ部長の布施信之さん（６１）の農園では、早生の「早秋」などの収穫が始まり、年間２トンほどを生産する。生育は例年通り進んでいるが、