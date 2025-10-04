◇練習試合阪神1―4オリックス（2025年10月3日SGL）ポストシーズンへ上々だ。阪神・高橋がデュプランティエの後を受けて2番手としてマウンドに上がり、1回1安打無失点。この日の最速は150キロだった。9月20日DeNA戦以来、中12日空けての登板に「間隔が空いた中で、しっかりパフォーマンスを上げられた」と手応えを口にした上で、「（CSは）任されたところでしっかり投げるだけです」と意気込んだ。