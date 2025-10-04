阪神・前川右京外野手（２２）が３日、クライマックスシリーズ（ＣＳ）のキーマンになることへ意気込んだ。「ＣＳに入ったら結果しかないと思う。内容どうこうより、ポテンヒットでも何でも結果を残せるように準備したい」。この日は甲子園での全体練習に参加し、打撃練習などで調整。６日から始まる「みやざきフェニックス・リーグ」に帯同し、万全の状態に仕上げる。今季は開幕スタメンをつかみながら、終わってみれば６９試