ポストシーズン登板へ向け、大きな一歩を踏み出した。下肢の張りで離脱していた阪神のジョン・デュプランティエ投手（31）が3日、2軍練習試合・オリックス戦（SGL尼崎）で8月9日ヤクルト戦以来の実戦マウンドに立った。先発して2回パーフェクト。直球は最速152キロを計測し、2三振を奪って復調をアピールした。クライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ（S）で対戦する可能性があるDeNA、巨人いずれとも好相性の助っ人右