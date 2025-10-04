阪神・才木がみやざきフェニックス・リーグでの調整登板を経て、CSファイナルSに向かう青写真を描いた。甲子園球場での全体練習に参加して「向こうで1試合か2試合に投げてって感じ」とプランを明かした。最終登板となった9月22日のヤクルト戦の6回無死二塁で北村恵の放ったライナーが右くるぶしに直撃し緊急降板したが、「足の状態も全然問題ないし、万全の状態でいけると思います」とうなずいた。