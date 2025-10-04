聖地の夜空に“ミスマッチ”なBGMが響いた。2日、ヤクルトとのレギュラーシーズン最終戦。佐藤輝40号の余韻が色濃く残る8回2死一、二塁で代打出場した熊谷は、従来の「GLORIA」（TAKAHIRO）ではなく「GRe4NBOYZ」の「pride」を背にバッターボックスへ向かった。「なかなか会える機会も少なくなるけど、今シーズンが全て終わるまではナベもまだタイガースの一員なので、ナベの分までしっかり頑張ろうかな、と」「pride」は