阪神ＯＢでデイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏（４４）が３日、母校の近大がサントリーホールディングスと協業して大阪・関西万博に出店している、養殖魚専門店「近大卒の魚と紀州の恵み近畿大学水産研究所大阪・関西万博ウォータープラザ店」の来店者１０万人達成を記念して一日店長に就任した。近大の後輩で、シーズン最終戦の２日・ヤクルト戦（甲子園）で、４０号の大台を突破した佐藤輝を祝福。「最終戦でね、甲子園を