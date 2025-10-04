阪神・前川が、左翼のポジションを確固たるものにすべく、6日開幕の宮崎フェニックス・リーグでの猛アピールを誓った。公式戦最終戦では、出場69試合目で待望の今季1号をマーク。「CSは別の戦い」を強調する藤川監督に、肉体と打撃改造に取り組んだ成果を見せつける構えだ。「CSはCSなんで。シーズンは全くダメだったけど、引きずらずに行きたい。宮崎で状態を上げて、短期決戦で結果を残せるようにするだけ」ようやく見えた