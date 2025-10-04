「楽天７−６西武」（３日、楽天モバイルパーク）手荒い祝福を受けたベタベタの体で、楽天・宗山塁内野手（２２）は柔らかな笑みを浮かべて喜びをかみしめた。初めて適時打でサヨナラ勝利を締めくくった夜。「やっぱり勝つ瞬間、あの喜びはうれしいものがあります」。４位が確定し、これでパ・リーグの順位もすべて確定となった。二回、七回と右前打を記録して今季１１１安打目に達した。渡辺直人（現２軍監督）を抜き、マル